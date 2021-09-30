Изнасиловал 11-летнюю девочку неестественным способом: в Краматорске арестовали педофила

Насильник был знаком с девочкой и заманил ее в лес.

В Краматорске Донецкой области арестовали 46-летнего мужчину, который изнасиловал неестественным способом 11-летнюю девочку. Педофил заманил ребенка, угрожал девочке, а затем совершил сексуальное насилие.

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Об этом сегодня, 30 сентября, сообщила Донецкая областная прокуратура.

"Досудебным расследованием установлено, что 29 августа 2021 года 46-летний житель Краматорска позвонил знакомой 11-летней девочке и предложил встретиться. На встречу она пришла в компании сверстников — двух девушек и парня. Злоумышленник повел детей в лесополосу, где, угрожая девочке физической расправой, предложил вступить с ним в половые отношения", — говорится в сообщении.

Девочка отказала мужчине в интиме, после чего обидчик схватил ребенка за руку, потащил за собой и, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, изнасиловал неестественным способом.

О том, что произошло, друзья пострадавшего ребенка сообщили своим родителям, которые обратились в полицию.

Злоумышленника задержали, суд отправил подозреваемого под стражу.

Он подозревается в изнасиловании лица, не достигшего четырнадцати лет (ч. 4 ст. 152 УК Украины).

Напомним, в Ровенской области 29-летнего мужчину осудили за изнасилование 12-летней девочки, которая после этого забеременела и родила от него ребенка.

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