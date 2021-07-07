Изнасиловал 13-летнюю девушку и сбежал из-под стражи: в Киеве вручили подозрение 31-летнему мужчине

Злоумышленнику вручено подозрение в совершении преступления.

В Киеве задержали и вручили подозрение о совершении преступления 31-летнему мужчине, который изнасиловал 13-летнюю девочку и сбежал из-под стражи. Мужчина скрывался на крыше одного из зданий в Подольском райне столицы.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Согласно материалам следствия, мужчину задержали 4 июля 2021 года по подозрению в изнасиловании 13-летней девочки, он совершил накануне на территории Подольского района столицы.



"После задержания мужчину доставили в Подольское управление полиции и поместили в камеру для задержанных. Однако, 6 июля подозреваемый совершил побег из-под стражи, отжав решетку, вышел во двор управления и с помощью пожарной лестницы взобрался на крышу здания, после чего скрылся в неизвестном направлении ", — рассказывают в прокуратуре.

Во время розыскных действий правоохранители установили, что мужчина указал не свои данные во время задержания.



Злоумышленника поймали, когда он прятался на крыше одного из зданий на территории Подольского района. Сейчас ему сообщено о подозрении и избран безальтернативный мера пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчину обвиняют по двум статьям: изнасилование лица, не достигшего 14 лет и побег из-под стражи. Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы.



"Также в связи с изложенным Подольской окружной прокуратурой города Киева 6 июля 2021 начато уголовное производство по факту возможной служебной халатности со стороны работников Подольского УП ГУНП в г. Киеве по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины", — отметили в прокуратуре.

Напомним, что в Ивано-Франковской области задержали мужчину, который изнасиловал падчерицу. Известно, что потерпят ребенку еще не исполнилось 14 лет.

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