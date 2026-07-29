Изнасиловал 14-летнюю хористку и шантажировал ее порно: монах издевался над детьми в Харькове

Ребенок / © Unsplash

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В Харькове в суд направили обвинительный акт по рясофорному монаху Харьковской епархии УПЦ (МП). Его обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней, шантаже, сексуальной эксплуатации, развращении малолетней и преступлениях, связанных с детской порнографией.

Об этом сообщил офис генерального прокурора.

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По данным следствия, весной 2025 года мужчина познакомился с 14-летней девушкой в монастырской пекарне. Несовершеннолетняя пела в церковном хоре. Правоохранители утверждают, что, воспользовавшись уязвимым состоянием девушки, обвиняемый совершил в ней сексуальное насилие.

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О чем заявило следствие

По информации прокуратуры, после этого мужчина якобы угрожал потерпевшей огласить информацию представителям епархии и, используя шантаж, принуждал ее к дальнейшим действиям сексуального характера.

В ходе одного из эпизодов, по версии следствия, он записал видео с участием девушки. Также при обыске телефона правоохранители обнаружили материалы порнографического характера с участием детей.

Следователи также сообщили об еще одном эпизоде.

По данным расследования, в течение июля-сентября 2025 года мужчина через Telegram установил контакт с 11-летней девочкой и посылал ей сообщение сексуального характера.

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В марте 2026 года правоохранители задержали подозреваемого. В настоящее время он находится под стражей.

Руководитель Харьковской областной прокуратуры уже утвердил и направил в суд обвинительный акт. Мужчине инкриминируют изнасилование несовершеннолетней, вербовку с целью сексуальной эксплуатации с применением шантажа, изготовление и хранение детской порнографии, а также развращение малолетней.

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Напомним, в Киеве правоохранители задержали 47-летнего мужчину за развращение 10-летней девочки. Злоумышленник находился в гостях у родителей ребенка, с которым познакомился накануне.

После совместного застолья он остался на ночлег и, воспользовавшись тем, что хозяева крепко спали, дважды заходил в комнату девочки, выводил ее и совершал по ней развратные действия. Ребенку удалось скрыться и закрыться, а об инциденте он рассказал только после того, как обидчик ушел.

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Также, в Хмельницкой области 67-летнему пенсионеру объявили подозрение в сексуальном насилии и развращении 15-летней девушки. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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