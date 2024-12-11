Изнасиловал 62-летнюю пенсионерку: на Мукачевщине будут судить 16-летнего подростка

За совершенное злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

На Закарпатье перед судом предстанет 16-летний житель Мукачевского района, обоснованно обвиняемый в изнасиловании 62-летней женщины.

Об этом сообщили в ГУ НП Украины в Закарпатской области.

Инцидент произошел в октябре текущего года. Тогда в полицию обратилась жительница Мукачевщины и сообщила, что несовершеннолетний односельчанин нанес телесные повреждения ее 62-летней матери.

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Сотрудники отделения полиции №1 Мукачевского районного управления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УК. В тот же день правоохранители разыскали и доставили в отдел полиции несовершеннолетнего, причастного к избиению потерпевшей.

В дальнейшем во время проведения следственных действий выяснилось, что злоумышленник также совершил по отношению к потерпевшей действия сексуального характера. По этому факту следователи внесли сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 152 УК, то есть изнасилование.

Собрав достаточно доказательств, следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по обеим статьям.

На данный момент в полиции уже завершили досудебное расследование и направили материалы уголовных производств для судебного разбирательства.

Напомним, в Полтаве перед судом предстанет 57-летний полтавчанин, обвиняемый в изнасиловании и умышленном убийстве 12-летней девочки.

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