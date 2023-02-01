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Изнасиловал 8-летнюю девочку и убил ее отверткой: суд назначил преступнику самое суровое наказание

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
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1938
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Изнасиловал 8-летнюю девочку и убил ее отверткой: суд назначил преступнику самое суровое наказание

Фото: pixabay.com

В Одесской области к пожизненному заключению приговорен насильник и убийца несовершеннолетней.

Житель Одесщины, обвиненный в изнасиловании и умышленном убийстве 8-летней девочки в селе Лощиновка, на суде не признал свою вину. Но собранных следствием доказательств было достаточно для вынесения обвинительного приговора.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Это страшное преступление было совершено еще в августе 2016 года.

Будучи под хмельком, мужчина изнасиловал ребенка и, чтобы скрыть преступление, решил убить девочку. Отверткой, которую имел при себе, он нанес несколько ударов ее рукояткой по голове потерпевшей, а острой частью нанес пять колотых ударов в грудь.

В результате полученных травм девочка скончалась на месте.

За совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 152, о.п. 2, 9 ч. 2 ст. 115 УК Украины, насильник и убийца приговорен к пожизненному лишению свободы.

Свою вину обвиняемый в судебном заседании не признал.

Напомним, 43-летний житель Измаильского района Одесской области долгое время насильственно развращал свою названную 13-летнюю дочь.

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Дата публикации
Просмотры
1938
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