Изнасиловал 8-летнюю девочку и убил ее отверткой: суд назначил преступнику самое суровое наказание

В Одесской области к пожизненному заключению приговорен насильник и убийца несовершеннолетней.
Житель Одесщины, обвиненный в изнасиловании и умышленном убийстве 8-летней девочки в селе Лощиновка, на суде не признал свою вину. Но собранных следствием доказательств было достаточно для вынесения обвинительного приговора.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Это страшное преступление было совершено еще в августе 2016 года.
Будучи под хмельком, мужчина изнасиловал ребенка и, чтобы скрыть преступление, решил убить девочку. Отверткой, которую имел при себе, он нанес несколько ударов ее рукояткой по голове потерпевшей, а острой частью нанес пять колотых ударов в грудь.
В результате полученных травм девочка скончалась на месте.
За совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 152, о.п. 2, 9 ч. 2 ст. 115 УК Украины, насильник и убийца приговорен к пожизненному лишению свободы.
Свою вину обвиняемый в судебном заседании не признал.
Напомним, 43-летний житель Измаильского района Одесской области долгое время насильственно развращал свою названную 13-летнюю дочь.
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