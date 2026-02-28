Изнасиловал, а затем застрелил: 12-летний мальчик рассказал об убийстве матери оккупантом

12-летний украинец рассказал об ужасах оккупации

Украина продолжает возвращать детей с оккупированных территорий и территории РФ, куда россияне их депортировали. Вернувшись на Родину, они делятся ужасающими историями пережитого. Одну из таких историй рассказал 12-летний Иван. Его семья жила на оккупированной Россией части Херсонской области. Мать Ивана убили, когда он был дома.

Об этом передает «Настоящее время».

«К нам пришел [российский] военный. Ну, вина выпить… А я сидел в комнате, играл со слоном и мишкой небольшим таким. И военный захотел [маму] изнасиловать. Я сидел играл, потом я услышал выстрелы. Я поначалу лег на пол. Я слышал выстрелы. А когда они прекратились, и я уже ничего не слышал», — рассказывает Иван

Мальчик остался круглым сиротой. Семь месяцев тому назад волонтеры помогли ему выбраться на подконтрольную Украине территорию.

Сейчас он и еще 4 сирот живут на попечении опекуна Натальи в построенном городке для переселенцев на Киевщине.

16-летняя Валерия рассказывает свою историю. Она провела полтора года в российском лагере. Девушка упоминает о принудительной русификации и психологическом давлении.

По словам девушки, замкнутость и тяжелая травма — то, что осталось после российского лагеря.

«Россияне ломают психику детей. Просто я — не я. Ходишь в школу, учишь и знаешь украинский, дома говоришь по-украински, а тебе приходят и рассказывают совсем другое. Россияне умеют делать пропаганду. Даже мои черты характера изменились после этого, я это чувствую», — говорит Валерия.

