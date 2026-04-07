Изнасиловал больную дочь: в Харьковской области девушка родила от отца

Материалы дела / © Офис Генерального прокурора

В Лозовском районе Харьковской области зафиксирован случай сексуального насилия в отношении 16-летней девушки, имеющей умственную отсталость.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По сообщению правоохранителей, в марте этого года потерпевшая родила недоношенного ребенка. Проведенное ДНК-исследование подтвердило, что биологическим отцом новорожденной родной отец девушки.

Следствие установило, что подозреваемый воспользовался психическим состоянием дочери, из-за которого она не могла полноценно оценивать события и сопротивляться.

По версии правоохранителей, мужчина совершил сексуальное насилие, находясь в состоянии алкогольного опьянения, когда другие члены семьи — жена и четверо детей — отсутствовали дома.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Руководитель Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области Сергей Колесник прокомментировал ход дела.

«Отец знал, что его ребенок из-за своего психического состояния не способен полноценно осмысливать события и сопротивляться, и воспользовался этим для удовлетворения собственных циничных потребностей. Вместо того, чтобы быть опорой и защитой для дочери, нуждающейся в особом уходе, он посягнул на ее половую неприкосновенность. Мы приложим все усилия и соберем необходимую доказательную базу для привлечения подозреваемого к ответственности. Подобные поступки в отношении детей, а тем более совершённые родителями, не имеют оправдания», — отметил Колесник.

Прокуроры и следователи полиции работают над подтверждением версии о систематическом характере преступных действий со стороны отца. После завершения сбора доказательств материалам будет дана окончательная правовая оценка. В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Кировоградской области правоохранители задержали двух мужчин по подозрению в незаконном лишении свободы и изнасиловании 20-летнего юношу, которого, по данным следствия и показаниям активистов, могли годами содержать в трудовом и сексуальном рабстве на территории фермерского хозяйства.

Информацию о длительном содержании потерпевшего в неволе обнародовали активисты, заявившие о систематических издевательствах и жестоких условиях. Медики зафиксировали у юноши многочисленные травмы.

После огласки дела и акций протеста правоохранители задержали двоих подозреваемых. По данным полиции, им инкриминируют незаконное лишение свободы и изнасилование, а следствие по делу продолжается.