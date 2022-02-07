Изнасиловал двоих несовершеннолетних подруг сестры: в Кропивницком будут судить инспектора исправительной колонии

Мужчина с разницей в 2 дня совершил два изнасилования.

В Кропивницком инспектор исправительной колонии может сам оказаться за решеткой. Его обвиняют в изнасиловании двух несовершеннолетних девушек.

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Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Сообщается, что в ночь на 26 июля 2021 года инспектор после совместного отдыха с друзьями своей сестры предложил подвезти домой 13-летнюю девушку. По дороге он свернул в безлюдное место, где изнасиловал ее.

Через два дня по аналогичной схеме инспектор изнасиловал 15-летнюю другую знакомую сестры, которая была подвыпившей.

"Инспектору сообщено о подозрении в изнасиловании малолетнего и несовершеннолетнего лица (ч. 3, ч. 4 ст. 152 УК Украины) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Также ДБР устанавливает наличие других жертв инспектора. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет", — сообщают в ДБР.

Напомним, что в Каменском Днепропетровской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании и ограблении девушки.

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