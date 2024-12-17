Изнасиловал и убил 11-летнего ребенка: педофилу оставили пожизненное заключение

В январе 2024 года на одной из улиц Днепра рядом с теплотрассой мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку. После чего нанес ей не менее 19 ударов ножом по телу, от которых она скончалась на месте.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

В июле его приговорили к пожизненному заключению. В суде он своей вины не признал. Также в это время длился срок на апелляционное обжалование приговора.

Ювенальные прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры отстояли в апелляционном суде пожизненное заключение мужчины за умышленное убийство и изнасилование малолетнего ребенка.

Напомним, в Закарпатье перед судом предстанет 16-летний житель Мукачевского района, который обоснованно обвиняется в изнасиловании 62-летней женщины.

Читайте также: