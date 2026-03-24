Изнасиловал и убил 7-летнюю девочку, а также ее мать: в Польше поймали и экстрадировали украинца

Экстрадированный херсонец

Херсонец подозревается в изнасиловании и убийстве 7-летней девочки, а также лишения жизни ее матери. Его экстрадировали из Польши.

Об этом сообщает Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко .

Что известно о двойном убийстве

Как сообщает генпрокурор, преступление произошло в июле 2022 года в оккупированном Херсоне. Так, 40-летняя женщина с ребенком приехала к бывшему мужчине в поисках безопасности. 41-летний хозяин убил своих экс-жену и падчерицу.

"Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что перед смертью девочка стала жертвой изнасилования", - подчеркнул Кравченко.

Впоследствии подозреваемый уехал из своего города и покинул территорию Украины. Правоохранители заочно сообщили ему о подозрении и объявили в международный розыск. В сотрудничестве с иностранными партнерами подозреваемого задержали в Польше и уже экстрадировали в Украину. Мужчину держат под стражей.

Фигуранту инкриминируют умышленное убийство двух человек и изнасилование малолетнего ребенка. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее на Полтавщине задержали 35-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании ребенка. Установили, что мужчина, применив физическую силу, изнасиловал девочку, которой на тот момент исполнилось всего 11 лет. В 12-летнем возрасте потерпевшая родила дочь. Она скрывала страшную трагедию, не решаясь рассказать о преступлении даже матери. Подозреваемый взят под стражу без права внесения залога. Фигурант может сесть в тюрьму на срок от 10 до 15 лет.