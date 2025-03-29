Изнасиловал и убил школьницу: в Кропивницком мужчине назначили высшую меру наказания

Мать погибшей Дианы Хриненко / © Суспільне

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После пяти лет судебных процессов суд в Кропивницком признал виновным мужчину в убийстве, изнасиловании 16-летней школьницы из села Суботцы.

Об этом сообщило издание Суспільне.

Обвиняемый до последнего отрицал свою вину, называя доказательства сфальсифицированными, но присяжные поддержали обвинение.

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«Суд не может принимать доказательства во внимание по той одной причине, что они никоим образом не указывают на меня. Да, они указывают на место и способ, время, когда происходили события на улице Вишневая, но никоим образом не указывают на то, что моя вина как-то доказана. Я не виноват. Прошу освободить», — заявил обвинитель.

Прокуроры представили 26 томов дела, включая следы крови, вещи жертвы в авто подозреваемого, показания и экспертизы.

Суд признал мужчину виновным в убийстве, соединенном с изнасилованием, покушении на сексуальные действия и похищении чужого имущества.

Мужчину приговорили к пожизненному заключению, обязав его выплатить 4 млн грн матери погибшей и более 1 млн грн на покрытие судебных расходов. Осужденный объявил о намерении обжаловать решение.

Детали дела

Диана Хриненко исчезла 24 августа 2018 после празднования Дня Независимости. Ее тело нашли только через полгода в 12 км от села. Подозреваемый, 28-летний житель соседнего села, был задержан в Польше в августе 2019 года.