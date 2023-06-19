Изнасиловал и задушил 9-летнюю девочку: в МВД сообщили новые детали убийства на Прикарпатье

На Прикарпатье 18 июня нашли мертвой 9-летнюю Веронику Богданюк из поселка Куты Ивано-Франковской области, которая исчезла накануне. Малолетнего ребенка изнасиловали и задушили. По данным правоохранителей, к преступлению причастен родственник ребенка. Полицейские уже задержали подозреваемого.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.

Как рассказали правоохранители, 18 июня девочка пошла к сестре, но так и не появилась там. Уже вечером было обнаружено тело ребенка с признаками насильственной смерти в зарослях на территории села. Неподалеку нашли ее одежду.

Новые детали убийства 9-летней девочки в Прикарпатье. / Фото: МВД

Новые детали убийства 9-летней девочки в Прикарпатье.

Новые детали убийства 9-летней девочки в Прикарпатье.

В ходе досудебного расследования установлено, что к преступлению причастен 34-летний родственник.

"Фигурант в тот день приехал в гости к своему двоюродному брату — отцу девочки. Вскоре ребенок пошел к сестре, а мужчина выдвнулся за ней. Фигурант предложил сократить дорогу и заманил ее в заросли. Там он изнасиловал и задушил девочку", — говорится в сообщении.

Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения и оперативно установили личность, причастную к совершению преступления. В совершенном мужчина признался. Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, в Сумах женщина жестоко убила свою подругу.

Читайте также: