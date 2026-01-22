Изнасиловал и задушил прохожую: в Ровно суд вынес приговор преступнику-рецидивисту

В Ровном суд избрал приговор преступнику-рецидивисту / © Национальная полиция Украины

Суд вынес приговор 32-летнему уроженцу Казахстана, который летом 2023 совершил жестокое убийство и изнасилование женщины в Ровно. Злоумышленник приговорен к пожизненному лишению свободы. Несмотря на строгий вердикт, у осужденного есть 30 суток на обжалование решения в апелляционном порядке.

Об этом сообщает ГУ Национальной полиции в Ровенской области.

По информации полиции, трагедия произошла 25 июля 2023 около 23:00 на улице Чорновила. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина напал на незнакомую женщину.

Следствие установило, что он изнасиловал и задушил потерпевшую руками — смерть наступила в результате механической асфиксии. После убийства злоумышленник ограбил жертву, забрав мобильный телефон, пакет с продуктами и украшения (крестик с цепочкой). Погибшей оказалась 29-летняя уроженка Хмельнитчины, работавшая и проживавшая в областном центре.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого. Как выяснилось, у мужчины уже были судимости за имущественные преступления и покушение на изнасилование несовершеннолетней. На этот раз ему инкриминировали сразу несколько трудных статей Уголовного кодекса Украины:

разбой (ч. 4 ст. 187);

изнасилование (ч. 5 ст. 152);

умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах (п. 6, 9, 10 ч. 2 ст. 115).

Следователи предоставили суду исчерпывающую доказательную базу. При вынесении приговора суд учел ряд обстоятельств, отягчающих вину: рецидив преступлений, совершение нападения в условиях военного положения и в состоянии опьянения. Никаких смягчающих обстоятельств по делу установлено не было. Все время досудебного расследования и суда мужчина находился под стражей.

