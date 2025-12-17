Изнасиловал и задушил ребенка: дело об убийстве 7-летней девочки в Одессе передали в суд

насильник / © npu.gov.ua

В Одессе в суд направлено обвинительное заключение в отношении 31-летнего мужчины, которого обвиняют в изнасиловании и умышленном убийстве малолетнего ребенка, а также в незаконном хранении наркотических средств. Сейчас обвиняемый находится под стражей без права внесения залога, в случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

По данным следствия, трагедия произошла в Одессе в июне. Вечером 18 июня семилетняя девочка каталась на самокате возле дома, где жила вместе с семьей. В это время к ней подошел 31-летний сосед, который, по информации правоохранителей, находился в состоянии наркотического опьянения, и пригласил ребенка к себе домой. Девочка согласилась, поскольку ранее неоднократно с ним общалась и не чувствовала угрозы.

Следствием установлено, что после того, как мужчина заманил ребенка в свою квартиру, он изнасиловал ее, а затем задушил. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти девочки стала механическая асфиксия.

«Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник утром обмотал тело ребенка пленкой, поместил его в сумку и на такси вывез за несколько кварталов от места жительства, где спрятал в подвальном помещении вблизи жилого дома», — сообщили в полиции.

Исчезновение ребенка было зафиксировано ночью: мать девочки обратилась к правоохранителям с сообщением о том, что ее дочь не вернулась домой со двора. Уже на следующий день, 19 июня, полицейские обнаружили тело малолетней жительницы Одессы с признаками насильственной смерти в нескольких кварталах от ее дома.

В рамках досудебного расследования правоохранители обработали десятки часов записей с камер видеонаблюдения, опросили большое количество граждан, проанализировали собранную информацию и подробно восстановили хронологию событий тех суток. Подозреваемого удалось установить и задержать в течение нескольких часов после обнаружения тела ребенка.

Во время осмотра места сокрытия тела и проведения обысков в квартире фигуранта следователи изъяли вещественные доказательства, в частности биологические образцы мужчины и ребенка, а также самокат, на котором каталась погибшая. Кроме того, в квартире обвиняемого был обнаружен экстракт каннабиса — наркотическое средство, ограниченное в обороте, которое, по данным следствия, мужчина незаконно приобрел и хранил для собственного употребления.

По ходатайству следователя, поддержанным прокурором в судебном заседании, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

