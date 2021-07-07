Изнасиловал ребенка и сбежал из-под стражи: в Киеве задержали педофила

Изнасиловал ребенка и сбежал из-под стражи: в Киеве задержали педофила

Сейчас с задержанным работают следователи.

В Киеве правоохранители задержали подозреваемого в педофилии мужчину, который накануне сбежал из-под стражи.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киева.

Задержали 35-летнего беглеца во время отработки территории в Подольском районе. Сейчас с подозреваемым работают следователи. Ему инкриминируют правонарушение сразу по двум статьям: изнасилование несовершеннолетнего человека и побег из-под стражи.

"Досудебное расследование продолжается по двум статьям: ч. 4 ст. 154 ("Изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет") и ч. 1 ст. 393 ("Побег из-под стражи") УК Украины. Злоумышленнику грозит от 10 до 15 лет лишения свободы", — рассказали в Национальной полиции Киева.

Полиция Киева / Facebook

Напомним, что в Киевской области 25-летний мужчина жестоко убил 45-летнего знакомого. После расправы он выбросил тело пострадавшего на лестничную площадку.

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