Изнасиловал свою 9-летнюю дочь: на Киевщине судили педофила

Осужденный мужчина / © Полиция Киевской области

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Броварской суд Киевской области вынес приговор по резонансному делу о сексуальном насилии над ребенком: 41-летний мужчина получил 12 лет тюрьмы за изнасилование своей 9-летней дочери.

Об этом стало известно из приговора суда и сообщения полиции и прокуратуры.

«Мужчина зашел в комнату 9-летней дочери и, пользуясь тем, что за его действиями никто не наблюдает, изнасиловал ее и совершил насильственные действия сексуального характера», — говорится в сообщении правоохранителей.

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Суд установил, что отец, воспользовавшись беззащитностью ребенка, совершил сексуальное насилие. Мать узнала о преступлении случайно: во время просмотра телевизора она заметила, как мужчина положил руки на половые органы девочки.

После этого мать прямо спросила дочь, применял ли отец к ней насилие. Девушка подтвердила. Она добавила, что раньше боялась рассказать матери, опасаясь, что та «перестанет ее любить».

На суде свидетельствовали и педагоги и психолог, которые зафиксировали резкое изменение поведения девочки после октября 2023 года.

Хотя обвиняемый не признал вины, суд доказал его причастность к преступлениям по двум статьям УК Украины. Теперь его имя внесено в так называемый «реестр педофилов».

Напомним, на Прикарпатье задержали 48-летнего мужчину, управлявшего детским домом семейного типа. Его подозревают в систематическом сексуальном насилии.