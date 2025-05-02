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Изнасиловал свою 9-летнюю дочь: на Киевщине судили педофила
Суд в Киевской области вынес приговор отцу, который изнасиловал свою дочь. Девочка молчала из-за страха, что мать «перестанет ее любить».
Броварской суд Киевской области вынес приговор по резонансному делу о сексуальном насилии над ребенком: 41-летний мужчина получил 12 лет тюрьмы за изнасилование своей 9-летней дочери.
Об этом стало известно из приговора суда и сообщения полиции и прокуратуры.
«Мужчина зашел в комнату 9-летней дочери и, пользуясь тем, что за его действиями никто не наблюдает, изнасиловал ее и совершил насильственные действия сексуального характера», — говорится в сообщении правоохранителей.
Суд установил, что отец, воспользовавшись беззащитностью ребенка, совершил сексуальное насилие. Мать узнала о преступлении случайно: во время просмотра телевизора она заметила, как мужчина положил руки на половые органы девочки.
После этого мать прямо спросила дочь, применял ли отец к ней насилие. Девушка подтвердила. Она добавила, что раньше боялась рассказать матери, опасаясь, что та «перестанет ее любить».
На суде свидетельствовали и педагоги и психолог, которые зафиксировали резкое изменение поведения девочки после октября 2023 года.
Хотя обвиняемый не признал вины, суд доказал его причастность к преступлениям по двум статьям УК Украины. Теперь его имя внесено в так называемый «реестр педофилов».
Напомним, на Прикарпатье задержали 48-летнего мужчину, управлявшего детским домом семейного типа. Его подозревают в систематическом сексуальном насилии.