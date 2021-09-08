"Изнасиловал теленка": на Волыни женщина, которая взяла в рабство мужчин, выдала пикантные подробности о них

"Изнасиловал теленка": на Волыни женщина, которая взяла в рабство мужчин, выдала пикантные подробности о них

Женщина говорит, что над ее скотом мужчины издевались.

Жительница Волыни Нина Заболотских, которую обвиняют в том, что она держала в рабстве трех мужчин, рассказала другую версию событий.

Об этом пишет Конкурент.

Женщина уверяет, что работать к ней люди приходили сами. Однако вместо помощи — они издевались над ее скотом.

Один из мужчин, как говорит Нина Заболотских, даже насиловал телят. В результате такого издевательства один теленок умер, а у другого — поврежден позвоночник.

"Кто-то хочет, чтобы я уничтожила свое хозяйство. На сегодняшний день я содержу 25 коров. Человек, который хочет уничтожить меня, хочет в нашем селе построить химический завод", — сказала женщина.

Женщина уверена, что дело против нее сфабриковано.

Тем временем правоохранители объявили женщине подозрения по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми) и ч. 1 ст. 357 (Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Ей грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Дело уже дошло до суда.

Напомним, под Харьковом пенсионер вербовал бездомных для вырубки деревьев.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку