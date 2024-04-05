Изнасиловал женщину, а ребенка ее зарезал: в Житомирской области злоумышленник получил пожизненное

В Житомирской области 23-летний мужчина признан виновным в умышленном убийстве двух человек, изнасиловании, разбойном нападении, уничтожении имущества путем поджога и незаконном завладении транспортным средством.

Об этом сообщили в Житомирской областной прокуратуре.

По данным следствия, 23-летний житель Житомира встретил в городском парке 37-летнюю местную жительницу и преследовал ее по дороге домой. Женщина проживала вместе с 13-летней дочерью.

Дождавшись, пока женщина уснет, осужденный проник в квартиру потерпевших и изнасиловал женщину. Потом он увидел ребенка, разбудил его и, угрожая ножом, заставил показать, где лежат ювелирные украшения.

"Чтобы защититься, девочка ударила нападающего ножом в спину. Затем он сбил ее с ног и нанес многочисленные ножевые ранения, которые привели к смерти ребенка. Затем набросился с ножом и на мать. Осужденный пытался скрыть следы преступлений. Открыл горелку газовой плиты и зажег свечу – квартира загорелась. После этого угнал у потерпевшей автомобиль, который в дальнейшем поджег в поле", — говорится в сообщении.

Во время задержания он находился в состоянии наркотического опьянения.

Приговора мужчина ожидал под стражей. Также он должен возместить родным погибших более 5,5 млн грн морального и материального ущерба.

Ранее стало известно, что на Волыни парень изнасиловал ребенка на школьном дворе.

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