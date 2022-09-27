Изнасиловал женщину во время оккупации Киевщины: сообщено о подозрении оккупанту из Бурятии

Российские военные известны своими зверствами и издевательствами, которые они совершали на оккупированной Киевщине.

Полицейские сообщили о подозрении российскому военному, изнасиловавшему женщину во время оккупации Киевщины. Преступление установили правоохранители при отработке освобожденной от оккупантов Киевщины.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Подозреваемый – военный 37 отдельной гвардейской мотострелковой Донской будапештской красного знамени ордена красной звезды бригады, 36 общевойсковой армии Восточного военного округа вооруженных сил РФ. Это военная часть 69647 с. Кяхта в республике Бурятия.

Фото: Национальная полиция Украины

Напомним, что правоохранители установили пять военнослужащих Российской Федерации и трех "вагнеровцев", подозреваемых в убийстве старосты села Мотыжин и смертельных пытках мирных жителей Киевской области.

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