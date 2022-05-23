Изнасиловали 8-летнюю девочку, мародерят и "отжимают" у местных бизнес: оккупанты обсуждают по телефону свои бесчинства

Оккупанты жалуются на отсутствие ротации и обсуждают бесчинства своих сослуживцев.
Они возмущаются, что должны находиться на территории так называемой "ДНР", а участвуют в "спецоперации".
ГУР Минобороны перехватило разговор двоих воинов, где они обсуждают ситуацию в своем подразделении.
По словам собеседников, недавно им доказали информацию о том, что обещанной ротации можно даже не ждать.
"Никаких обменов не будет, можете не надеяться. Пока Донецкую, Луганскую область не "уволят", вообще за ротацию можете забыть. А дальше мы не двигаемся, потому что вся группировка находится в "ДНР". Когда они там закончат, они перебрасывают сюда войска, и начнем двигаться", — рассказывает оккупант.
После темы ротации оккупанты обсудили то, как ведут себя в захваченных населенных пунктах их сослуживцы.
"Рассказывали за 125 полк. Изнасиловали восьмилетнюю девочку. Мародерство. "Отжали" у кого-то заправку. У людей забирали топливо, из-за этой заправки продавали. Командир полка, командиры батальонов. И помощники командиров батальонов", — рассказывает "ДНРовец".
Напомним, что российские оккупанты советуют друг другу простреливать себе ноги, чтобы выжить в Украине.
Читайте также: