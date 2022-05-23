Изнасиловали 8-летнюю девочку, мародерят и "отжимают" у местных бизнес: оккупанты обсуждают по телефону свои бесчинства

Изнасиловали 8-летнюю девочку, мародерят и "отжимают" у местных бизнес: оккупанты обсуждают по телефону свои бесчинства

Оккупанты жалуются на отсутствие ротации и обсуждают бесчинства своих сослуживцев.

Они возмущаются, что должны находиться на территории так называемой "ДНР", а участвуют в "спецоперации".

ГУР Минобороны перехватило разговор двоих воинов, где они обсуждают ситуацию в своем подразделении.

По словам собеседников, недавно им доказали информацию о том, что обещанной ротации можно даже не ждать.

"Никаких обменов не будет, можете не надеяться. Пока Донецкую, Луганскую область не "уволят", вообще за ротацию можете забыть. А дальше мы не двигаемся, потому что вся группировка находится в "ДНР". Когда они там закончат, они перебрасывают сюда войска, и начнем двигаться", — рассказывает оккупант.

После темы ротации оккупанты обсудили то, как ведут себя в захваченных населенных пунктах их сослуживцы.

"Рассказывали за 125 полк. Изнасиловали восьмилетнюю девочку. Мародерство. "Отжали" у кого-то заправку. У людей забирали топливо, из-за этой заправки продавали. Командир полка, командиры батальонов. И помощники командиров батальонов", — рассказывает "ДНРовец".

Напомним, что российские оккупанты советуют друг другу простреливать себе ноги, чтобы выжить в Украине.

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