Изнасиловали и спрятали в заброшенном колодце: в Луганской области жестоко убили мужчину

Изнасиловали и спрятали в заброшенном колодце: в Луганской области жестоко убили мужчину

Об исчезновении мужчины в полицию заявил его брат.

В Луганской области в Рубежном стражи порядка задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве и изнасиловании 43-летнего местного жителя.

Об этом сообщает Депаратмент уголовного розыска.

Так, в полицию обратился мужчина, сообщивший об исчезновении его брата. Впоследствии тело пропавшего правоохранители обнаружили на территории заброшенного завода в колодце.

По подозрению в убийстве были задержаны 2 мужчины, один из которых ранее судим.

Выяснено, что накануне по месту жительства братья употребляли спиртные напитки. и почвой, рассчитывая, что таким образом скроют свои преступные действия", — рассказали в Департаменте.

Как сообщили в пресс-службе полиции Луганской области, во время обследования этой территории, служебная собака привела полицейских в канализационный колодец. Чтобы получить тело погибшего из колодца, полицейские вынуждены были обратиться за помощью к коллегам- работникам ГСЧС.

В рамках открытого по данному факту уголовного производства следователями под процессуальным руководством прокуратуры предварительно объявлено задержанным мужчинам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 121 УК Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение)

Злоумышленники задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что в Краматорске мужчина ножом в сердце убил мать. Тело женщины через 2 дня обнаружила невестка.

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