Изнасилование 13-летней девушки под Тернополем: дело передали в суд, подозреваемый до сих пор в СИЗО

Изнасилование 13-летней девушки под Тернополем: дело передали в суд, подозреваемый до сих пор в СИЗО

Экспертиза показала, что над девушкой издевался только один парень.

Дело об изнасиловании 13-летней девушки из села Настасов, чтобы под Тернополем, передали в суд.

Об этом на сессии Тернопольского районного совета сообщил начальник Тернопольского районного управления полиции Сергей Осадца, пишут "Тернопольские события".

По словам правоохранителя, несмотря на слухи, экспертиза показала, что над девушкой издевался только один парень, которому еще не исполнилось 18 лет. Он с июля находится в СИЗО.

Сейчас дело готовят к передаче в суд.

Напомним, в селе Тернопольского района 17-летний парень во время отдыха изнасиловал 13-летнюю девушку. Потерпевшая после издевательств попала в больницу.

В тернопольских сообществах писали, что потерпевшая отдыхала в компании двух подруг и трех ребят на местном водоеме в селе Настасив. И якобы после распития алкоголя девушку изнасиловали.

Новости Украины: во Львове состоялось первое заседание по громкому делу об изнасиловании

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку