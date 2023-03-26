Изнасилование 14-летней девочки на Закарпатье: дело взял под личный контроль омбудсмен

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал резонансный скандал в Закарпатье, где изнасиловали 14-летнюю школьницу и сняли преступление на видео.

Об этом он написал в Facebook.

"Ситуация следующая: сначала ребята заманили свою подругу во двор одного из подростков, а потом в подвал. Девушка давно дружила с ними, поэтому пошла. После чего один из них ударил девушку, а затем по очереди изнасиловали ее. Все дейстия, совершаемые над потерпевшей, подростки снимали на видео с целью шантажа. Позже видео издевательств было загружено в Интернет и продемонстрировано одноклассникам в школе", — напомнил историю преступления омбудсмен.

Лубинец возмущен слишком мягким наказанием суда для юных насильников.

Сначала судья Воловецкого районного суда присудила парням пять лет лишения свободы, но освободила от наказания, назначив всем трем испытательный срок на два года. Суд вынес приговор по ст. 153 (сексуальное насилие, без проникновения), а не 152-й статьи (изнасилование).

Омбудсмен выяснил, что права девушки во время судебного процесса были грубо нарушены – он проходил при участии адвоката из Центра правовой помощи, интересы в суде представляла служба защиты детей местного сельсовета. И эта же служба защиты детей дала насильникам положительные характеристики.

Сегодня представитель Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека посетил семью потерпевшей, пообщался с отцом и бабушкой, которые дали согласие на принятие мер направленных на восстановление прав ребенка.

"Работник высказал нашу позицию по восстановлению прав ребенка, возможности привлечения представителей правозащитных организаций и адвокатов, привлечения международных организаций по оказанию квалифицированной психологической помощи и реабилитации", — отметил Лубинец.

Он заверил, что Офис омбудсмена:

проанализирует действия судьи. Будет направлено соответствующее письмо в Высший совет правосудия.

проанализирует действия прокуратуры. Соответствующее письмо будет направлено на Генпрокурора и в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров.

проанализирует деятельность местной службы по защите детей, работник которой представлял интересы девочки в суде. Ведь, как оказалось, мать одного из ребят также является работницей той службы соцзащиты детей. Поэтому есть сомнения в "беспристрастности" и профессиональности представления интересов девочки.

проанализирует профессионализм действий областного руководства. Ведь событие произошло еще летом 2021 года, однако суд вынес приговор по делу только сейчас.

"Дело находится на моем контроле. Зафиксировано нарушение права ребенка на защиту и справедливое судопроизводство. Права несовершеннолетней девушки должны быть восстановлены!", — подытожил уполномоченный ВР.

Напомним, что украинцев возмутило слишком мягкое наказание для подростков, изнасиловавших школьницу на Закарпатье. Инцидент произошел еще в августе 2021 года, однако приговор суд объявил только сейчас.

Насильникам назначили только условное наказание, их также принудили выплатить девушке по 20 тысяч гривен.

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