Изнасилование 14-летней девочки в Закарпатье: прокуратура обжалует приговор суда

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец возмущен слишком мягким наказанием для юных насильников.

Прокуратура намерена обжаловать судебный приговор по сексуальному насилию над несовершеннолетней девушкой в Закарпатье.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Отмечается, что Воловецкий суд в Закарпатье вынес приговор в отношении трех несовершеннолетних по факту совершения сексуального насилия.

"Воловецкий районный суд Закарпатской области 16 марта 2023 года вынес приговор в уголовном производстве в отношении трех несовершеннолетних лиц по факту совершения сексуального насилия в отношении несовершеннолетней. В настоящее время приговор, согласно требованиям уголовного процессуального кодекса, не вступил в законную силу", — говорится в сообщении.

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Из-за сильной огласки в соцсети прокуратура будет оспаривать приговор в установленном законом порядке.

"Органы прокуратуры будут принимать все меры для защиты прав пострадавшего и обеспечения справедливого и неотвратимого наказания виновных в совершении преступления", — заявили правоохранители.

Напомним, в Закарпатье трое подростков изнасиловали 14-летнюю девушку.

После скандала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал резонансный скандал в Закарпатье, где изнасиловали 14-летнюю школьницу и сняли преступление на видео.

Глава Закарпатской ОВА Виктор Никита отреагировал на скандал о наказании для подростков, изнасиловавших школьницу и похвастались этим, снимая видео насилия.

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