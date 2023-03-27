Изнасилование 14-летней девочки в Закарпатье: прокуратура обжалует приговор суда

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец возмущен слишком мягким наказанием для юных насильников.
Прокуратура намерена обжаловать судебный приговор по сексуальному насилию над несовершеннолетней девушкой в Закарпатье.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Отмечается, что Воловецкий суд в Закарпатье вынес приговор в отношении трех несовершеннолетних по факту совершения сексуального насилия.
"Воловецкий районный суд Закарпатской области 16 марта 2023 года вынес приговор в уголовном производстве в отношении трех несовершеннолетних лиц по факту совершения сексуального насилия в отношении несовершеннолетней. В настоящее время приговор, согласно требованиям уголовного процессуального кодекса, не вступил в законную силу", — говорится в сообщении.
Из-за сильной огласки в соцсети прокуратура будет оспаривать приговор в установленном законом порядке.
"Органы прокуратуры будут принимать все меры для защиты прав пострадавшего и обеспечения справедливого и неотвратимого наказания виновных в совершении преступления", — заявили правоохранители.
Напомним, в Закарпатье трое подростков изнасиловали 14-летнюю девушку.
После скандала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал резонансный скандал в Закарпатье, где изнасиловали 14-летнюю школьницу и сняли преступление на видео.
Глава Закарпатской ОВА Виктор Никита отреагировал на скандал о наказании для подростков, изнасиловавших школьницу и похвастались этим, снимая видео насилия.
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