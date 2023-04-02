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Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: подробности истории, которая ошеломила всю страну

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Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: подробности истории, которая ошеломила всю страну

Фото: pixabay.com

Почему дело получило резонанс только после приговора суда?

Трое подростков заманили в дом и изнасиловали 14-летнюю девочку. Сняли это на видео и выложили в сеть. Это произошло в августе 2021 года в Закарпатье. Впрочем, дело получило резонанс только после приговора суда — в конце марта. Ибо только тогда открылись шокирующие факты.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Оказывается, судья Воловецкого районного суда Оксана Софилканыч помогла обидчикам избежать тюрьмы.

Статья изнасилования изменилась на более мягкую. А ребятам вместо реального наказания дали два года "условного" и компенсацию потерпевшей: по 60 тысяч с обидчика.

Они ведь "хорошие дети из благонадежных семей". Такую характеристику выписала местная служба защиты детей. Не удивляйтесь: мать одного из насильников именно там и работает.

Еще один интересный оборот. Адвоката у потерпевшей не было. Ее интересы в суде представляли работники службы защиты детей. Сама девочка утверждает: долго молчала, потому что обидчики запугали ее. А когда дело наконец дошло до суда, те свободно гуляли по селу и издевались. Отец ребенка с самого начала настаивал на максимальном наказании. Теперь же – после общественного резонанса – обжаловать дело взялся Офис ген-прокурора.

На нее отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец. А защищать девочку в апелляции взялись столичные адвокаты. Судью, которая, кстати, на этой неделе пошла на больничный, будет проверять Высшая квалификационная комиссия.

После того, как история изнасилования 14-летней девушки в Закарпатье получила огласку уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец взял дело под личный контроль. Прокуратура оспорила приговор в суде.

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Дата публикации
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