Изнасилование 16-летней девушки в Мукачево: полиция сообщила новые детали о насильнике из Турции

В Мукачево взяли под стражу иностранца, изнасиловавшего 16-летнюю девушку / © закарпатская областная прокуратура

На Закарпатье взяли под стражу 49-летнего гражданина Турции, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней девушки. Иностранец действовал хитро: он несколько месяцев вводил ребенка в заблуждение через интернет, используя фальшивый профиль.

Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.

Ловушка в Сети

Следствие установило, что злоумышленник познакомился с девушкой на одном из сайтов знакомств. Чтобы втереться в доверие, мужчина выдавал себя значительно младшим и убеждал ребенка в своих «искренних чувствах». После нескольких месяцев манипулятивной переписки иностранец сообщил, что приехал в Мукачево ради встречи.

Спасение благодаря геолокации

Манипулируя сознанием девушки, подозреваемый заманил ее в местный хостел, где совершил изнасилование. Ребенку удалось проявить изрядную выдержку: он смог отвлечь внимание нападающего и тайком отправить матери сообщения со своей геолокацией.

Женщина немедленно вызвала полицию. Правоохранители прибыли на место вовремя — они задержали иностранца именно тогда, когда тот пытался скрыться. Во время осмотра у задержанного было изъято большое количество медицинских препаратов и средств контрацепции.

Самая суровая мера пресечения

По ходатайству ювенального прокурора суд избрал иностранцу строжайшую меру пресечения: содержание под стражей без права внесения залога.

Действия задержанного квалифицированы по ч. 3 ст. 152 УК Украины (изнасилование несовершеннолетнего лица). Если вина будет доказана, мужчине грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

