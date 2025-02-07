Изнасилование девочки на Закарпатье: суд наконец-то наказал виновных

По словам юристов, скорее всего, обвиняемые обжалуют это решение суда.

Суд наказал парней, обвиняемых в изнасиловании девочки в Закарпатской области в 2021 году. Каждый из них получил приговор в виде шести лет заключения.

Об этом сообщили в юридической компании "Миллер".

Суд также частично удовлетворил иск потерпевшей стороны, требовавшей компенсацию морального ущерба в размере 450 тыс. грн. Так, суд постановил взыскать 300 тыс. грн с обвиняемых, поскольку часть они уже возместили.

Обвиняемых взяли под стражу немедленно прямо в зале суда.

Юристы напомнили, что после первого разбирательства суд признал обвиняемых виновными, но освободил от наказания с двухлетним испытательным сроком. На это решение была подана апелляция. Новый судебный процесс был очень непростой.

"Новый процесс не был легким и был настоящей проверкой на прочность на пути к справедливости. Оппоненты пытались затянуть его всеми возможными способами: незаконной мобилизацией 18-летних обвиняемых Обуховским ТЦК, отводами судей, сменами адвокатов, внезапными "болезнями", — говорится в сообщении.

В конце концов, обвиняемым было отказано в мобилизации.

При этом юристы отметили, что, скорее всего, обвиняемые обжалуют решение второго суда:

"Вероятнее всего будет апелляция. Поэтому наша борьба продолжается".

Напомним, в 2021 году на Закарпатье в селе Верхние Ворота трое подростков изнасиловали 14-летнюю девочку, после чего опубликовали в Сети видео издевательств. Все трое злоумышленников признали свою вину, но первый суд в 2023 году вынес для них лишь условные приговоры. Теперь же обвиняемые получили реальные тюремные сроки.