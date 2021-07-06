Изнасилование и убийство 11-летнего мальчика в Днепре: мама ребенка рассказала шокующие подробности (видео)

Женщина уверена, что к убийству ее сына причастна группа подростков.

В Днепре год назад в Самарском районе на территории заброшенной психиатрической больнице нашли убитым и изнасилованным 11-летнего Родиона Волкова. Подозреваемого в убийстве тоже нашли, но мама мальчика сомневается, что к убийству ее сына причастен только лишь бездомный.

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Мама погибшего мальчика Анастасия Свиридова рассказала 49000.com.ua новые подробности убийства ее сына.

16 мая прошлого года Днепр всколыхнула новость — в заброшенном здании в Самарском районе нашли тело 11-летнего Родиона Волкова. Он был убит и изнасилован. Также нашли подозреваемого в убийстве ребенка — 59-летнего бездомного. На допросе он признался, что заманил мальчика в заброшенный дом изнасиловал, задушил, а потом еще раз изнасиловал.

Мама мальчика Анастасия утверждает, что не верит в то, что ее сына можно было заманить конфетами — он, по ее словам, рос в достатке, имел телефон, золотую цепочку, хорошие наушники и тому подобное. Женщина говорит, что на теле ее сына не было живого места — он был весь в синяках, а в морге даже не смогли наложить ему грим.

Женщина уверенна — ее сына жестоко избили, но следователь ей говорит, что побоев не было. Она показывала правоохранителям фотографии, где видно, что у ее сына выбиты зубы, на что ей сказали, что это "запеклась кровь".

"Все говорят только о том, что ребенка заманили конфетами, педофил изнасиловал и убил. Так, мужик виноват, но ребенка избили подростки. У Родиона накануне с одним из подростков произошел конфликт. Об этом вся детвора знает. Правоохранительные органы это не приняли даже в внимания, когда я сказала об этом. Я им кричала об этом, что у ребенка был конфликт 14 числа. Он с одним из этих ребят подрался. Несмотря на то, что он младше, он смог дать отпор, это могла быть месть", — рассказала мама погибшего мальчика.

По словам мамы убитого Родиона Анастасии Свиридовой, видео с камер патрульных и фотографии, которые сделали сотрудники райотдела, отличаются. У патрульных ребенок чистый и без крови, а у правоохранителей на фото он в крови. Также, по словам женщины, исчезли вещественные доказательства. В частности, она говорит, что никто не хотел проверять следы крови на матрасе, его просто перевернули на другую сторону.

"Меня даже не пускают в суд. Прокурор почему-то решил, что я не должна присутствовать в суде. Я склоняюсь к тому, что правоохранители сначала нашли тело Родиона. Неспроста же они зашли к бабушке и сказали звоните в 102 и после этого через минут 20 нашли тело. Значит они все зачистили, все там сделали, как надо, чтобы скрыть присутствие подростков. Затем приехали патрульные, поэтому на их камерах ребенок уже чистый и не в крови. Я уже не знаю к кому обращаться, кому кричать, но я буду стучать во все двери. я не хочу мести, я хочу правды, правосудия и справедливости, чтобы все виновные понесли наказание", — объяснила мама Родиона.

Сам подозреваемый в убийстве мальчика позже дал показания, что тогда на месте преступления присутствовали еще 4 человека. Он сказал, что ему уже подложили тело и его напоили и он был сильно пьян. Очнулся уже, когда патрульные зашли.

Напомним, что Днепре судят мужчину, 11-летнего сына которого нашли убитым и изнасилованным прошлого года. Отец ребенка со своими друзьями жестоко убили 35-летнего местного жителя, которого подозревают в педофилии.

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