Изнасилование коровы в Хмельницкой области – дело направили в суд

Дело об изнасиловании коровы в селе Хмельницкой области передали в суд.

В Хмельницкой области дело об изнасиловании коровы, которое произошло в селе Антонины, передали в Красиловский районный суд.

Об этом сообщила зоозащитная организация UAnimals.

Там отметили, что обвиняемому грозит ограничение свободы на один-три года или лишение свободы на два-три года (часть 1 статьи 299 Уголовного кодекса о жестоком обращении с животными).

Зоозащитники также добавили, что сейчас состояние коровы нормальное.

Издевательство над коровой: детали дела

В конце мая в селе Антонины на Хмельнитчине местный житель жестоко поиздевался над коровой – привязал ее к трактору и волочил обессиленное животное по земле. В результате издевательства у коровы была ободрана кожа до мышц, травмированы рога, выбиты зубы. Также выяснилось, что корова была беременна и ее изнасиловали.

Изнасилованная корова в Хмельницкой области. / Фото: Фото из социальных сетей

Правоохранители разыскали злоумышленника, им оказался 22-летний местный житель. Было открыто уголовное производство, которое недавно было закрыто, но после огласки снова возобновлено.

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