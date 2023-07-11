Изнасилование коровы в Хмельницкой области: полиция закрыла дело, потому что не видит "ничего криминального"

В полиции заявили, что после заживления травм корова не искалечена.

Полиция закрыла уголовное производство по делу коровы, которую пытали и изнасиловали в Хмельницкой области, потому что не увидела там уголовного правонарушения.

Об этом информирует организация UAnimals.

В полиции заявили, что после заживления травм корова не искалечена, следовательно, нарушение нельзя квалифицировать как уголовное, только как административное.

"То есть еще раз: чувак привязал корову к трактору, тянул ее за рога, пока она не упала, потом волок по земле, потом изнасиловал; у коровы были выбиты зубы и счесанные бока, и все, что светит этому мужчине — это 3400 — 5100 гривен штрафа?!" – говорится в сообщении.

Кроме того, в организации заявили, что будут подавать жалобу на закрытие дела.

Напомним, ранее сообщалось, что в Хмельницкой области злоумышленники украли корову, привязали ее к трактору и пытались скрыться. Когда обессиленное животное упало на землю, некоторое расстояние его еще тянули по дороге.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Хмельницкой области полицейские разыскали злоумышленника, который привязал корову к трактору и тянул обессиленное животное по грунтовой дороге.

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