Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Изнасилование коровы в Хмельницкой области: полиция закрыла дело, потому что не видит "ничего криминального"

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
3308
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Изнасилование коровы в Хмельницкой области: полиция закрыла дело, потому что не видит "ничего криминального"

Полиция Хмельницкой области закрыла дело об изнасиловании коровы, потому что не видит "ничего криминального" / Фото: Pexels

В полиции заявили, что после заживления травм корова не искалечена.

Полиция закрыла уголовное производство по делу коровы, которую пытали и изнасиловали в Хмельницкой области, потому что не увидела там уголовного правонарушения.

Об этом информирует организация UAnimals.

В полиции заявили, что после заживления травм корова не искалечена, следовательно, нарушение нельзя квалифицировать как уголовное, только как административное.

"То есть еще раз: чувак привязал корову к трактору, тянул ее за рога, пока она не упала, потом волок по земле, потом изнасиловал; у коровы были выбиты зубы и счесанные бока, и все, что светит этому мужчине — это 3400 — 5100 гривен штрафа?!" – говорится в сообщении.

Кроме того, в организации заявили, что будут подавать жалобу на закрытие дела.

Напомним, ранее сообщалось, что в Хмельницкой области злоумышленники украли корову, привязали ее к трактору и пытались скрыться. Когда обессиленное животное упало на землю, некоторое расстояние его еще тянули по дороге.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Хмельницкой области полицейские разыскали злоумышленника, который привязал корову к трактору и тянул обессиленное животное по грунтовой дороге.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
3308
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация