Изнасилование на Закарпатье: девочке предложили поменять учебное заведение, подозреваемые учатся дистанционно — ОВА

Закарпатский облсовет ведет переговоры с отцом изнасилованной 14-летней девочки о ее переводе на обучение в коммунальное учреждение.

Об этом сообщил глава Закарпатского областного совета Владимир Чубирко по итогам совещания с руководством правоохранительных органов и представителями профильных департаментов и служб ОВА.

Закарпатский областной совет, по его словам, готов предоставить возможность учиться девочке в одном из коммунальных заведений, где она будет обеспечена проживанием, питанием и надлежащими условиями.

"Уже ведем об этом переговоры с отцом", — сказал глава облсовета.

Он также подчеркнул, что областная прокуратура немедленно должна создать комиссию и расследовать действия своего местного подразделения. Работники же образования, службы по делам несовершеннолетних, фигурирующие по делу, должны быть уволены с работы и ответить за свои действия.

По его словам, фигуранты с момента совершения преступления не посещали школу вместе с потерпевшей, находились под домашним арестом. После приговора суда они учатся дистанционно и фактически изолированы от девушки.

Изнасилование 14-летней девочки на Закарпатье: что известно о резонансом дело

На Закарпатье разразился скандал после того, как недавно стало известно, что еще в 2021 году трое подростков затащили в подвал и изнасиловала свою знакомую школьницу. Свое преступление они снимали по телефону и впоследствии распространили эти кадры между учениками местной школы.

Тогда суд назначил им условные сроки наказания, а также заставил выплатить девушке по 60 тысяч гривен.

В громаде и школе, где учатся осужденные, им выдали хорошую характеристику, что помогло им избежать реального лишения свободы. В ОВА проверяют должностных лиц после того, как они дали насильникам положительные характеристики.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец взял под личный контроль дело об изнасиловании 14-летней школьницы.

Прокуратура намерена обжаловать судебный приговор по сексуальному насилию над несовершеннолетней девушкой в Закарпатье.

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