Изнасилование подростками школьницы на Закарпатье: суд отменил предыдущий приговор виновникам

Закарпатский апелляционный суд отменил предыдущий приговор трем подросткам по резонансному делу об изнасиловании школьницы на Закарпатье. Этого требовали прокуроры из-за мягкости наказания, назначенного судом первой инстанции.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Заметим, что суд первой инстанции – Воловецкий райсуд – вынес приговор трем обвиняемым по делу об изнасиловании в виде пяти лет заключения. Однако обвиняемых освободили от наказания из-за того, что они несовершеннолетние, назначив два года испытательного срока.

"Завершено апелляционное рассмотрение уголовного производства по сексуальному насилию в отношении несовершеннолетней девушки на Закарпатье – предыдущий приговор отменен", – указано в заявлении Офиса генпрокурора.

Чего требовали прокуроры и адвокаты

Там отметили, что на суде прокуроры настаивали на отмене приговора обвиняемым из-за мягкости назначенного судом первой инстанции наказания.

Прокуроры также требовали удовлетворить в полном объеме гражданский иск о возмещении потерпевшей морального вреда.

Представители потерпевшей полностью поддержали позицию прокуроров.

Также утверждается, что интересы девушки в суде защищали одни из лучших адвокатских объединений.

Дело отправили на новое рассмотрение

"Суд апелляционной инстанции не поставил точку по этому делу. По постановлению Закарпатского апелляционного суда приговор первой инстанции отменен, а дело направлено на новое судебное разбирательство", — отметили в прокуратуре.

Что известно о деле с изнасилованием школьницы на Закарпатье

В конце марта резонанс получило дело об изнасиловании тремя подростками 14-летней школьницы в селе Верхние Ворота на Закарпатье, ведь именно тогда суд вынес приговор обвиняемым по поводу преступления, совершенного еще в 2021 году, который возмутил общество из-за мягкости наказания. В своем решении об условном сроке обвиняемым суд учел, что у них раньше не было судимостей, а также положительные отзывы по месту жительства и учебы. Выяснилось, что в сельсовете, который дал насильникам положительные характеристики, работает мама одного из преступников.

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