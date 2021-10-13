Изнасилование правоохранителями женщины под Лубнами: в ГБР опровергли информацию о ее беременности и открыли уголовное производство

Изнасилование правоохранителями женщины под Лубнами: в ГБР опровергли информацию о ее беременности и открыли уголовное производство

Досудебное расследование начато 11 октября 2021 по статье изнасилование (ч. 3 ст. 152 УК Украины).

В Полтавской области 30-летняя женщина заявила о изнасиловании двумя мужчинами, один из которых действующий работник полиции, а другой — бывший. В ГБР по данному факту открыли уголовное производство.

Также читайте На Полтавщине участкового офицера полиции обвинили в изнасиловании

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследования.

Следователи теруправления ГБР Полтавы устанавливают лиц, причастных к возможному изнасилованию женщины из Лубенского района Полтавской области.

По словам потерпевшей, ночью у нее дома во время совместного застолья ее изнасиловали двое мужчин. Один из которых — участковый офицер полиции. Женщина утверждала, что беременна.

На место прибыли правоохранители.

"В настоящее время проводятся неотложные следственные действия с целью установления всех деталей происшествия. Назначены ряд специальных экспертиз. Уже состоялся осмотр женщины судебно-медицинским экспертом и врачом гинекологом, которые признаков беременности у нее не обнаружили. Досудебное расследование начато 11 октября 2021 по статье изнасилование (ч. 3 ст. 152 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет ", — сообщили в ГБР.

Напомним, что в Полтавской области депутат Антон Мосийчук обвинил двух правоохранителей в изнасиловании 30-летней беременной женщины. По его словам, пострадавшая находится в больнице.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку