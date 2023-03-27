Изнасилование школьницы на Закарпатье: все подробности резонансного преступления и реакция властей

В Закарпатской области в селе Верхние Ворота трое подростков, изнасиловавших 14-летнюю школьницу, отделались условным наказанием. Инцидент получил большую огласку, прокуратура готовится обжаловать приговор суда, а областные власти обещают наказать работников образования и службы защиты детей, которые фигурируют в деле.

Оказалось также, что в местном сельсовете, который дал насильникам положительные характеристики, работает мать одного из преступников. Сама девушка говорит, что ее обидчики во время следствия игнорировали домашний арест.

ТСН.ua собрал все подробности резонансной истории.

Что произошло

По данным следствия, в августе 2021 года девушка пришла по приглашению одного из трех знакомых подростков в подвал. Один из них ударил ее в живот, другой наклонил ее голову и зажал между ногами, чтобы та не сопротивлялась.

Затем подростки раздели девушку и по очереди начали насиловать. Свое преступление они снимали на телефон и впоследствии распространили эти кадры между учениками местной школы.

Сама девушка некоторое время не рассказывала никому, что с ней случилось. В то же время, бабушка потерпевшей говорит, что заметила, как ее внучка изменилась – она стала мрачной, замкнутой в себе и имела проблемы со сном. Пострадавшая объяснила, что со злоумышленниками была в дружеских отношениях, поэтому и согласилась по приглашению прийти в подвал, потому что даже не подозревала, что с ней могут такое сделать. Молчание после этого девушка объяснила тем, что испытывала страх и стыд из-за случившегося.

Решение суда

Воловецкий районный суд 16 марта назначил трем обвиняемым приговор в виде пяти лет тюрьмы. Однако их освободили от наказания из-за того, что они несовершеннолетние, назначив испытательный срок на два года.

В своем решении суд учел, что у злоумышленников ранее не было судимостей, а также положительные отзывы по месту жительства и учебы.

Пострадавшая просила выплатить 450 тысяч гривен моральной компенсации, но каждый обидчик возместил всего по 20 тысяч гривен, из-за чего сторона обвинения просила взыскать 390 тысяч гривен разницы в пользу девушки. Суд удовлетворил эту просьбу лишь частично – злоумышленников обязали выплатить пострадавшей по 60 тысяч гривен, а также покрыть процессуальные расходы в размере более 25 тысяч для каждого.

В Воловецком райсуде объяснили, что обвинения во время судебного процесса были переквалифицированы с изнасилования в сексуальное насилие.

В суде подчеркивают, что приговор был вынесен по ч.3 ст.153 УК Украины — "совершение каких-либо насильственных действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело другого лица, без добровольного согласия потерпевшего (сексуальное насилие), совершенное группой лиц по отношению к несовершеннолетнему лицу".

Пресс-секретарь Закарпатской прокуратуры Екатерина Хижняк также заявила, что выводом судебно-медицинской экспертизы факт изнасилования не подтвержден: "Окончательно подтвердила это информация, полученная от потерпевшей уже при рассмотрении дела по существу в суде. Зато факт сексуального насилия, не связанного с проникновением в тело особы, таки имело место".

Приговор насильникам будут обжаловать

Прокуратура готовится обжаловать судебный приговор по сексуальному насилию в отношении несовершеннолетней, сообщил Офис генпрокурора.

"Органы прокуратуры будут принимать все меры для защиты прав пострадавшей и обеспечения справедливого и неотвратимого наказания виновных в совершении преступления", — говорится в сообщении.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на громкое дело и выразил возмущение слишком мягким наказанием суда для юных насильников.

Омбудсмен выяснил, что права девушки во время судебного процесса были грубо нарушены – он проходил при участии адвоката из Центра правовой помощи, интересы в суде представляла служба защиты детей местного сельсовета. И эта же служба защиты детей дала насильникам положительные характеристики.

Как оказалось, мать одного из парней также является работницей этой службы соцзащиты детей. Поэтому есть сомнения в "беспристрастности" и профессиональности представления интересов девочки.

"Зафиксировано нарушение права ребенка на защиту и справедливое судопроизводство. Права несовершеннолетней девушки должны быть восстановлены!", — подытожил уполномоченный ВР.

Причастных работников образования и соцслужб обещают наказать

Председатель Закарпатского областного совета Владимир Чубирко заявил, что работники образования, службы по делам несовершеннолетних, фигурирующие по делу, должны быть уволены с работы и ответить за свои действия. Кроме того, областная прокуратура немедленно должна создать комиссию и расследовать действия своего местного подразделения.

Закарпатский областной совет готов предоставить возможность девочке перейти в одно из других учебных заведений, где она будет обеспечена проживанием, питанием и надлежащими условиями, сообщил Чубирко.

По его словам, фигуранты с момента совершения преступления не посещали школу вместе с потерпевшей, они находились под домашним арестом. После приговора они учатся дистанционно и фактически изолированы от девочки.

Глава Закарпатской ОВА Виктор Микита сообщил, что сейчас в общине, где произошло резонансное преступление, работают социальные службы. Пострадавшему ребенку и его семье будет оказана помощь.

"В то же время по моему поручению с прошлой пятницы в Воловецкой громаде работают соцслужбы, соответствующие департаменты ОВА и Мукачевской РВА. Изучаются все обстоятельства, действия или возможное бездействие ответственных должностных лиц ТГ, учебного заведения и других", — сообщил председатель ОВА.

Что рассказали потерпевшая и ее отец

Потерпевшая девушка рассказала ТСН.ua, что ее обидчики не соблюдали домашний арест, свободно выходили из дома и морально над ней издевались.

"Они три месяца сидели в СИЗО, потом вышли. Они были сначала с браслетами, а когда началась война, военное положение, то ввели, чтобы браслеты снять. После того, как им браслеты сняли, они ходили по улице. И в магазин ходили, и ночью по улице ходили, так дети говорят. Они были под домашним арестом. Я шла по улице, они за мной, начали кричать — матом, по-всякому", — говорит она.

В свою очередь отец девочки Виктор в комментарии для ТСН.ua заявил о намерении твердо добиваться справедливого приговора.

"На месте ничего не остается, продолжаем бороться за справедливость. Хочу поблагодарить всю страну за поддержку. Буду требовать максимального срока для насильников", — заявил он.

На вопрос, почему изменили квалификацию преступления, Виктор ответил так: "Решили, что были сексуальные действия без проникновения".

"К нам были обращения от той стороны с просьбой простить. Подходили ко мне с просьбой простить. Прощения не будет, все будет до конца, в строгом порядке, по максимуму. Я собираюсь ехать с дочерью в Киев, чтобы она получила там помощь", – добавил он.

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