Изнасилование школьницы в Закарпатье: сторона обвиняемых снова попросила сменить судью

Адвокаты обвиняемых по делу об изнасиловании 14-летней девушки подали новое ходатайство об отводе судьи, который должен рассматривать отвод своего коллеги по этому делу.

Об этом сообщает "УП.Жизнь" со ссылкой на адвоката потерпевшей Артема Крикун-Труша.

Утром 29 сентября судья Павлюк С.С. должен рассматривать заявление стороны защиты об отводе судьи Воловецкого районного суда Закарпатской области Пелиха А.А.

На предварительном заседании адвокаты обвиняемых заявили отвод судьи Пелыху А.А. из-за якобы предвзятости представителя правосудия. Поскольку он на первом заседании апелляции по делу удовлетворил ходатайство уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца и допустил его представителей к участию в закрытых судебных заседаниях.

Однако на слушании заявления об отводе адвокаты обидчиков снова объявили отвод судьи из-за того, что ранее он выносил постановление в этом уголовном производстве как следственный судья. И это якобы препятствует рассмотрению им отвода судьи Пелиху А.А.

Адвокаты потерпевшей возражали, ссылаясь на то, что Уголовно-процессуальный кодекс Украины не предусматривает возможности заявить отвод судьи, рассматривающего отвод.

По словам адвоката Артема Крикуна-Труша, судья Павлюк С.С. имел право оставить это новое заявление об отводе без рассмотрения. Но ее поддержала прокурор, и судья завершил разбирательство.

“Все действия адвокатов обвиняемых с этими безосновательными отводами направлены на затягивание рассмотрения в ущерб потерпевшему. Поскольку они знают, что в материалах есть заключение психологической экспертизы о том, что существует реальный риск повторной травмы потерпевшей. Их действия свидетельствуют о полном отсутствии искреннего раскаяния», — заявил он.

“В этой ситуации меня больше всего удивила прокурорша, которая поддержала это непредвиденное законом заявление об отводе. Я надеюсь, что руководство проведет проверку ее действий», — добавил адвокат.

Он также отметил, что из трех судей в воловецком районном суде осталась только судья Софильканыч А.А., которая рассматривала это дело в первый раз. По мнению адвоката, сторона защиты попытается заявить об отводе и ей — тогда их заявления об отводе передадут в другой суд, а это затянет дело.

Напомним, в Кременчугском районе задержан мужчина, который неоднократно насиловал малолетнюю сестру жены. Девочке всего 13 лет.

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