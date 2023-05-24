Изнасилование в Кагарлыкском отделении полиции: суд вынес приговор двум правоохранителям-преступникам

Приговоры получили эксоперуполномоченный Сергей Сулима и эксначальник одного из секторов отделения Николай Кузов.

Двое бывших правоохранителей, три года назад изнасиловавшие женщину в Кагарлыкском отделении полиции, получили по 11 лет заключения.

Эксоперуполномоченный Сергей Сулима и эксначальник одного из секторов отделения Николай Кузов изнасиловали Нелю Погребицкую в Кагарлыкском отделении полиции в 2020 году.

О приговоре сообщили авдокатки Анна Калинчук и Елена Сотник в Facebook.

Кагарлыкские полицейские приговорены к 11 годам тюремного заключения 24 мая. Обуховский районный суд. признал мужчин виновными по всем статьям обвинения (146-1, 127, 152 – ред.).

"Иск потерпевшей к Национальной полиции был полностью удовлетворен. Неля Погребицкая получит компенсацию за причиненный ущерб в сумме один миллион 296 тысяч гривен", — добавили адвокат.

Напомним, 24 мая 2020 поступило сообщение, что в больницу города Кагарлык обратилась женщина с тяжелыми травмами. По ее словам, это сделали полицейские в местном отделении.

Тогда по делу об изнасиловании женщины в кагарлыкском отделении полиции с должностей уволили 18 человек.

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