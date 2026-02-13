Изнасилование в Мукачево: полиция выломала дверь квартиры, чтобы спасти 16-летнюю девушку

Силуэт девушки 14 / 255

На Закарпатье правоохранители задержали 49-летнего иностранца, который пытался изнасиловать несовершеннолетнюю девушку в съемной квартире. Полицейским пришлось выбивать дверь, чтобы предотвратить трагедию.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области на своем сайте.

Сообщение о помощи и геолокации

Инцидент произошел 11 февраля. В полицию обратилась обеспокоенная мать 16-летней девушки. Она рассказала, что дочь направила ей сообщение о нападении неизвестного и успела сбросить свою геолокацию.

Оперативники Мукачевского районного управления полиции немедленно выехали по указанным координатам в одну из многоэтажек города.

Штурм квартиры и задержание

Поскольку дверь в квартиру никто не открывал, а жизни ребенка угрожала опасность, правоохранители приняли решение входить силой. В квартире они обнаружили девушку и подозреваемого. Увидев полицию, мужчина пытался скрыться через окно, однако был задержан.

Как выяснилось, 49-летний иностранец был знаком с девушкой раньше и специально снял эту квартиру для встречи с ней.

Что угрожает злоумышленнику

В настоящее время иностранец находится в изоляторе временного содержания. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 152 УК (изнасилование несовершеннолетнего лица).

«Правоохранителям удалось прекратить противоправные действия и предотвратить более тяжелые последствия», — отметили в полиции.

Следственные действия продолжаются. Процессуальное руководство осуществляет Мукачевская окружная прокуратура.

Напомним, на Закарпатье 16-летнюю девушку изнасиловал 48-летний отец парня ее подруги. По словам правоохранителей, несовершеннолетняя пришла на ночлег к своей 17-летней подруге. Вместе с парнем и его 48-летним отцом в вечернее время компания распивала алкогольные напитки.

Несовершеннолетняя признается, что после употребления алкоголя она находилась в состоянии, при котором не осознавала дальнейших событий. Мужчина напал на 16-летнюю девушку, когда она спала и изнасиловал ее. Отбиваясь, потерпевшая сбежала от злоумышленника, позвонила родным и обратилась в полицию.