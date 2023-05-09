Изнасилование женщины в полиции Кагарлика: двое подозреваемых перед оглашением приговора "мобилизовались" в ВСУ

Трое из пяти подозреваемых по делу об изнасиловании женщины в кагарлыкском отделении полиции мобилизовались в ВСУ.

Двое подозреваемых из кагарлицкого отдела полиции в Киевской области, где пытали людей и изнасиловали женщину, перед объявлением приговора мобилизовались в ВСУ.

Об этом сообщила адвокат потерпевшей Нели Погребицкой Анна Калинчук.

Адвокат отметила, что 9 мая должны были завершиться дебаты по делу полицейских, которые в отделении города Кагарлык Киевской области изнасиловали женщину и пытали других людей. Однако оказалось, что двое подозреваемых якобы мобилизовали в ВСУ.

"Судебное заседание отложено, поскольку один из обвиняемых якобы мобилизован в ряды ВСУ и направлен в "какую-то" из воинских частей, а куда именно неизвестно. Еще один из 5 обвиняемых тоже "мобилизовался" в аккурат перед началом судебных дебатов. Сегодня суд должен был принять решение о приостановлении производства по нему опять же в связи с мобилизацией", — сообщила Анна Калинчук.

Она отметила, что один из подозреваемых еще в начале полномасштабной войны мобилизовался в ВСУ и не ждал больше года.

"Еще один из фигурантов дела мобилизовался сразу с началом полномасштабного вторжения. К нему у меня вопросов нет. Человек сразу, а не через 1,3 года, не перед завершающей стадией судебного разбирательства, не от страха вынесения вероятно негативного приговора", — подчеркнула адвокат.

Анна Калинчук отметила, что она не верит в то, что двое подозреваемых только перед вынесением приговора захотели пойти защищать Украину.

"Где будет проходить служба этих двоих пока неизвестно, возможно во рту охраны в Киевской области, далеко от боевых действий, возможно в тыловом обеспечены в/ч. Меня очень триггерит то, что военной службой манипулируют таким образом. И я считаю, это несправедливо и недостойным", — отметила она.

Адвокат добавила, что только двое подозреваемых копов находятся под стражей и точно не смогут мобилизоваться в ВСУ.

Изнасилование в отделении полиции Кагарлыка: что известно

24 мая 2020 поступило сообщение, что в больницу города Кагарлык обратилась женщина с тяжелыми травмами. По ее словам, это сделали полицейские в местном отделении.

После огласки в Государственном бюро расследований начали расследование и объявили подозрение 29-летнему оперативнику Сергею Сулиме и 35-летнему начальнику сектора криминальной полиции отделения Николаю Кузиву.

Через некоторое время Государственное бюро расследований объявило подозрение оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Евгению Трохименко и Ярославу Левандюку. В октябре в Офисе генпрокурора объявили пятое подозрение бывшему главе ведомства Сергею Панасенко. Тот знал об издевательствах, которые творят его подчиненные, но им не мешал.

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