Изнасилование женщины в Полтавской области: правоохранителя, который фигурирует в этом деле, освободили

Изнасилование женщины в Полтавской области: правоохранителя, который фигурирует в этом деле, освободили

Участкового инспектора, которого потерпевшая женщина указала, как своего насильника, уволили.

В Полтавской области из рядов полиции уволили полицейского, которого обвиняют в изнасиловании 30-летней женщины из села селе Чавельча Лубенского района.

Об этом сообщает "Суспільне".

Полицейского, который фигурирует в деле об изнасиловании женщины на Полтавщине уволили. Об этом рассказал представитель областной полиции Юрий Сулаев. По его словам, мужчина не работает с 12 октября.

О том, что ее изнасиловали двое мужчин, среди которых действующий и бывший сотрудники полиции, жительница Лубенского района сообщила в полицию 11 октября. По факту следователи открыли уголовное производство, а материалы дела передали в Государственное бюро расследования.

"Поступило сообщение от жительницы Лубенского района о том, что ночью ее изнасиловали двое мужчин. Один из мужчин, на которого указывает потерпевшая — местный участковый офицер полиции, который с 30 сентября находился на больничном. После регистрации заявления сотрудники главной инспекции и внутренней безопасности Нацполиции оперативно начали сбор информации о событии для объективного документирования указанного факта. Следователи территориального управления ГБР открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины ", — сообщили в пресс-службе Нацполиции Полтавской области.

Как сообщила председатель Оржицкой громады, к которой принадлежит село Чевельча Елена Сидоренко, семья женщины — многодетная, замечаний к семье со стороны местных властей нет.

Напомним, что в ГБР опровергли информацию, что женщина была беременной — это подтвердил осмотр у гинеколога.

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