Изнасилованные российскими оккупантами получат компенсации – Зеленская

Общее количество украинцев, пострадавших от сексуального насилия со стороны российских окупантов, неизвестно. По оценкам Global Survivors Fund, речь идет о тысячах людей.

Первые компенсационные выплаты лицам, пережившим изнасилование российскими солдатами во время вторжения в Украину, должны быть осуществлены в течение нескольких недель.

Об этом говорится в статье The Guardian.

Ожидается, что в этом году до 500 украинцев, переживших сексуальное насилие, связанное с конфликтом, идентифицируют и получат временное возмещение, включая финансовую, медицинскую и психологическую поддержку.

Первая леди Украины Елена Зеленская назвала этот шаг "важным для восстановления справедливости".

"Возмещение жертв грубых нарушений прав человека, в том числе жертв сексуального насилия, связанного с конфликтом, – это не только экономическая поддержка. Это важный шаг к восстановлению справедливости. И это правосудие нужно не только Украине. Справедливость для украинских жертв насилия теперь есть зеркалом для самого мира", – заявила она.

По данным Global Survivors Fund, совместно с Украиной управляющим проектом за счет средств правительств-доноров, это будет первый случай, когда пострадавшие получат репарации во время активного конфликта.

Общее количество украинцев, пострадавших от сексуального насилия со стороны российских оккупантов, неизвестно, поскольку большинство выживших не сообщают о преступлениях. По оценкам Global Survivors Fund, речь идет о тысячах людей.

Прамила Паттен, специальный представитель ООН по сексуальному насилию во время конфликта, обвинила Россию в использовании изнасилований как военной стратегии, ссылаясь на случаи, когда солдат "вооружили виагрой".

"Мы знаем из других контекстов, что мужчины, пережившие сексуальное насилие, связанное с конфликтом, редко обращаются за помощью, но, как ни странно, в Украине этого не было. Многие выжившие мужчины выступают в борьбе за свои права и справедливость", – сказал Федор Дунебабин, представитель Global Survivors Fund в Украине.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области трое оккупантов по очереди изнасиловали девушку.

Также стало известно, что в РФ украинка родила после изнасилования оккупантом и выбросила младенца. Против нее россияне возбудили уголовное дело.

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