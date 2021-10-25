Изнурительная и может держаться две недели: как правильно сбивать температуру в случае заражения "Дельтой"

Температура в случае заражения "Дельта"-штамом может быть выше 38 градусов.
У больных новым штаммом коронавируса "Дельта" высокую температуру трудно сбить лекарствами, она может держаться 10-14 дней и подскакивать выше 38 градусов.
Об этом предупредил главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий в своем Telegram-канале.
Медик объясняет, что советует сбивать даже температуру 37,5 градусов, поскольку у многих пациентов в случае "Дельты" она изнурительная.
Врач отметил, что при приеме популярных лекарств для снижения температуры, таких как "Нимесил" или "Парацетамол", желательно пить препараты для снижения кислотности в желудке во избежание обострения гастрита и уменьшение изжоги в желудке.
"Это мое личное мнение, если вы лучше знаете, как возиться с температурой в случае "ковида"- это ваше дело о приеме лекарств для ее снижения. Но опыт мой и коллег тоже чего-то стоит", — отметил Тарас Жиравецкий.
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