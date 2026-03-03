Израиль атаковал здание, где выбирали преемника Хаменеи: сколько чиновников находилось внутри

Удар по Ирану / Фото иллюстративный. / © Associated Press

Во время голосования в городе Кум Израиль совершил атаку на здание Совета экспертов, избиравшего следующего верховного лидера Ирана. Число жертв пока неизвестно.

Об этом сообщает Ynet.

Источник ожидания в службе безопасности подтвердил, что целью было здание совета, состоящего из 88 человек. К моменту нападения внутри находилось значительно меньше людей, чем полный состав. Впрочем, детали относительно пострадавших и последствий атаки уточняются.

Ранее израильские войска уничтожили один из наиболее защищенных объектов Ирана. Речь идет о главном командном штабе режима в Тегеране, который считался критически важным для иранского руководства. В заявлении Армии обороны Израиля отметили, что в результате удара был ликвидирован центральный штаб и его лидеры, а также поражены объекты в сердце Тегерана.