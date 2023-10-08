Израиль объявил о начале войны и $100 млрд для Украины: главные новости ночи 8 октября 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 8 октября 2023:
- Премьер Израиля заявил о начале "долгой и тяжелой войны" Читать далее –>
- Байден пригласит в Конгресс пакет помощи для Украины до $100 млрд — The Telegraph Читать далее –>
- Изменим реальность на 50 лет: Израиль призвал жителей Газы немедленно покинуть регион .
- Захватчики в Крыму активно ищут украинских партизан — ЦНС Читать дальше –>
- Россия хочет использовать ситуацию в Израиле против Украины — ISW Читать дальше –>
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