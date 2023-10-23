Израиль отказался останавливать огонь по Газе, РФ атаковала Украину дронами: главные новости ночи 23 октября 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 23 октября 2023 года:
- В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы БПЛА Читать далее –>
- Израиль отказался прекращать огонь по Газе для освобождения заложников — CNN Читать далее –>
- В Польше отреагировали на отказ Германии поставлять Украине ракеты Taurus Читать далее –>
- "Просил помощи": Трамп рассказывал австралийскому бизнесмену детали своих разговоров с Зеленским Читать далее –>
- В Минобороны Израиля рассказали, сколько продлится наземная операция в Секторе Газы Читать далее –>
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