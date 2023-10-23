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Израиль отказался останавливать огонь по Газе, РФ атаковала Украину дронами: главные новости ночи 23 октября 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1447
Время на прочтение
1 мин
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Израиль отказался останавливать огонь по Газе, РФ атаковала Украину дронами: главные новости ночи 23 октября 2023 года

Сектор Газы / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 23 октября 2023 года:

  • В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы БПЛА Читать далее –>
  • Израиль отказался прекращать огонь по Газе для освобождения заложников — CNN Читать далее –>
  • В Польше отреагировали на отказ Германии поставлять Украине ракеты Taurus Читать далее –>
  • "Просил помощи": Трамп рассказывал австралийскому бизнесмену детали своих разговоров с Зеленским Читать далее –>
  • В Минобороны Израиля рассказали, сколько продлится наземная операция в Секторе Газы Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
1447
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