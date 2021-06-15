Израиль открыл свои границы для украинцев: при каких условиях можно посетить страну

Для въезда в страну остаются в силе ранее установленные требования о необходимости получения специального разрешения на въезд, согласно цели поездки.

С 14 июня Израиль разрешил въезд гражданам Украины. Однако для этого необходимо соблюдать несколько условий, а за нарушение режима въезда иностранцев ожидают санкции.

Об этом говорится в сообщении украинского посольства в Израиле.

Разрешение на въезд

Украинские граждане для въезда в эту страну должны заранее подать заявку в израильское дипломатическое / консульское учреждение по месту жительства или в Управление по вопросам народонаселения и иммиграции.

Подробная информация о том, как получить разрешение, а также об основаниях для получения такого документа можно ознакомиться по ссылке.

ПЦР-тест перед прилетом

Въезд разрешается только в том случае, если есть отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия в Израиль. По прибытии необходимо пройти дополнительный ПЦР-тест - 80 израильских шекелей (660 гривен) при условии онлайн-регистрации, или 100 израильских шекелей (830 гривен) при регистрации в аэропорту. Оплата проводится кредитной картой.

Для того чтобы забронировать очередь на ПЦР-тест в аэропорту Бен Гурион перейдите по ссылке.

Это требование распространяется также на тех, кто имеет сертификат о вакцинации от COVID-19 или документ о выздоровлении от COVID-19.

Страховой полис

Для получения разрешения на въезд в Израиль также требуется действующий медицинский страховой полис, покрывающий расходы в случае заболевания COVID-19.

Медицинская декларация и изоляция

После получения разрешения на въезд в Израиль нужно заполнить декларацию по ссылке.

Декларация должна быть заполнена не более чем за 24 часа до рейса. В декларации нужно предоставить свои личные данные, медицинские сведения, а также подробную информацию о месте самоизоляции в Израиле.

Все иностранные пассажиры должны пройти самоизоляцию. Продолжительность ее составляет 14 дней, или 10 дней (при условии, если пассажир будет иметь два ПЦР-теста в определенные специальным протоколом даты, результаты которых являются отрицательными).

Лица, которые имеют справку о вакцинации от COVID-19 в Израиле или справку о выздоровлении от COVID-19 в Израиле, не подлежат самоизоляции.

Отмечается, что медицинскую декларацию, разрешение на въезд в страну, результаты теста на COVID-19 и другие документы нужно распечатать и иметь при себе для предъявления компетентным органам Израиля.

Санкции за нарушение режима въезда

Иностранец, который покинет территорию Израиля до истечения установленного срока самоизоляции без специального разрешения, нарушает законы государства Израиль, а последующий въезд такому человеку будет запрещен.

Напомним, что Израиль с 1 июня отменил все карантинные ограничения, введенные для сдерживания пандемии COVID-19. А с 15 июня отменили и обязательства носить защитные маски в общественных местах.

Сейчас Израиль ввел более 10 млн доз вакцины от COVID-19, а более 5 млн человек или более половины взрослого населения страны считаются полностью привитыми от коронавируса.

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