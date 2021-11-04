Израиль предложил организовать обучение для украинских медиков

Посол Еврейского государства предложил организовать обучение украинских медиков на базе израильских клинических больниц.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко встретился с послом Израиля в Украине Михаелем Бродским. Стороны обсудили медицинское сотрудничество между Украиной и Израилем.
Об этом Ляшко написал в Facebook.
"На встрече обсудили новые направления межгосударственного медицинского сотрудничества, в частности, вопросы привлечения инвестиций в украинскую систему здравоохранения от израильских инвесторов", — отметил глава Минздрава.
Бродский в свою очередь предложил организовать обучение украинских медиков на базе израильских клинических больниц. Также была обсуждена возможность обмена опытом в сфере работы университетских клиник.
Напомним, что Израиль с жесткими правилами открылся для туристов.
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