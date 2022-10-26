Израиль провел экспертизу и выяснил, что российские БПЛА "Герань-2" и иранские "Shahed-136" идентичны: доказательства предоставят США

В Израиле специалисты изучили дроны "Герань-2", которые РФ использует в Украине и пришли к выводу, что они идентичны с иранскими дронами "Shahed-136". Доказательства тому президент Израиля пообещал передать США.

Об этом сообщает израильское издание Times of Israel.

Президент Израиля Исаак Герцог прибыл в Вашингтон, где во время визита предоставит официальным лицам США доказательства, что Россия использует иранские беспилотники в боях в Украине.

Вчера в офисе президента заявили, что израильские службы безопасности провели визуальный анализ, чтобы определить, что фрагменты используемых в Украине беспилотников идентичны тем, которые были разработаны в Иране.

В заявлении утверждается, что "несмотря на отрицание Ираном и попытки скрыть их иранское происхождение, добавляя русские надписи", очевидно, что части дронов "идентичны" иранскому.

Фотодоказательства показывают, что дроны в Украине обладают многими одинаковыми характеристиками, включая структуру, размеры и нумерацию, сообщили в офисе президента.

"Иран еще раз доказывает, что ему нельзя доверять, и что в каждом регионе, где есть убийства, страдания и ненависть, Иран присутствует. Иранское оружие играет центральную роль в глобальной дестабилизации, и международное сообщество должно извлечь урок сейчас и в будущем", – сказал Герцог в заявлении.

Президент Израиля встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который сказал, что иранские беспилотники влекут за собой "ужасные" последствия в Украине.

"Предоставление Ираном беспилотников России для дальнейшей агрессии против Украины и украинского народа демонстрирует ужасающие результаты на местах в Украине, и мы полны решимости этому противостоять", — сказал он.

Напомним, что власти Ирана отрицают, что поставляют РФ дроны-камикадзе. Для доказательств правдивости своих слов Иран готов принять участие в расследовании этого факта вместе с Украиной.

Ранее стало известно, что Иран может предоставить РФ БПЛА Arash-2. Эти дроны, кроме стационарных объектов, могут поражать еще средства ПВО.

РФ также договаривается с Ираном по поставке баллистических ракет. Это свидетельствует о том, что ракеты в России заканчиваются.

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