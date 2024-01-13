"Израиль ведет самую справедливую войну": постпред убеждает, что судить следует ООН

"Каждый орган ООН в настоящее время является «оружием против Израиля", – постпред.

Дело против Израиля, которое рассматривает Международный суд в Гааге, безосновательно, а судить следует ООН, которая «закрыла глаза на деятельность ХАМАС», а не Израиль.

Об этом заявил постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан на заседании Совета Безопасности, где обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке, пишет Укринформ.

"Израиль ведет самую справедливую войну", — подчеркнул дипломат. Мол, в случае прекращения огня ХАМАС продолжит террор.

Он убежден, что пора «заставить ООН жить в соответствии с ее основополагающими принципами».

Эрдан отметил, что в ООН состоялось много заседаний и принято много резолюций, но ни одна из них не осудила нападения и захваты заложников группировкой ХАМАС.

«Это симптомы рака, разъедающего Организацию Объединенных Наций, которая потеряла всякое моральное доверие… – заметил он. – ООН может объединиться только в одном: демонизации Израиля».

По мнению постпреда, нет ни одного органа ООН, который бы не был запятнан антиизраильскими месседжами. И каждый орган ООН является «оружием против Израиля», где проживает всего 0,1% населения мира. Треть всех следственных комиссий, созданных Совбезом, сосредоточилась на Израиле – едином демократическом государстве в регионе, сказал Эрдан.

Он добавил, что некоторые структуры ООН, например, Агентство помощи палестинским беженцам и организации работ на Ближнем Востоке «хвалят» ХАМАС и «породили поколение ненависти и насилия».

Накануне I израиль заявил, что его военные начинают переход от широкомасштабной наземной и воздушной кампании в Секторе Газа к более целенаправленной фазе войны против ХАМАС.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.