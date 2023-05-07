Израильские радары для предупреждения о воздушных угрозах уже в Украине: фото

В настоящее время Украина получала три радара для системы оповещения о ракетных угрозах, всего их должно быть 16.

Украина начала получать специальные радары для предупреждения о воздушных угрозах, производимые израильской компанией RADA Electronic Industries.

Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщило издание Israel Defense.

В Израиле такие радары широко используют для выявления угрозы ракетных ударов, которые нередки в этой стране из-за обстрелов со стороны палестинских боевиков.

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Эти приборы подключены к системе оповещения, сигнализирующие жителям о необходимости укрыться в укрытии. Роль радара состоит в том, чтобы предупредить о приближении угрозы и определить, какая именно это угроза, куда она ударит и когда.

Израильский волонтер Натан Флаер в своем Twitter опубликовал фото одного из радаров, доставленного в Украину.

“Радар израильский, финансирование – преимущественно литовское, а месторасположение – Украина. Три из 16 уже прибыли”, — говорится в подписи к фото.

Напомним, ранее сообщалось, что на этой неделе в Киеве заработала израильская система раннего предупреждения о ракетных ударах.

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