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Идея непрерывного обучения (lifelong learning) — это ответ на скорость перемен. Одним из примеров того, как эта концепция воплощается в украинском EdTech, является сеть школ Green Forest Family. На её опыте рассмотрим, как образовательные потребности человека меняются на протяжении жизни и, соответственно, какие есть решения для их удовлетворения.

Обучение без возрастных границ

Как показывает жизнь, английский остаётся полезным и в пять лет, и в сорок пять. Меняется только цель, ради которой его изучают, и роль, которую он играет.

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Для ребёнка всё начинается с игры. Ему всё равно на времена и условные предложения, зато он легко улавливает интонацию и звучание.

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В студенческие годы из языка постепенно вырастает, так сказать, пропуск в мир: обмены, стажировки, летние лагеря, лекции лучших университетов мира в свободном доступе на языке оригинала.

Дальше появляется работа, где от уровня английского может зависеть, позовут ли вас в международную команду.

Представим обычный будний вечер в одной семье. Пятилетняя дочь повторяет английские слова вслед за мультфильмом, её мама в соседней комнате готовится к англоязычному собеседованию, а где-то в рабочем чате руководительница мамы собирается в командировку за границу. У каждого вроде бы цель одна — улучшить английский ради собственной свободы, но запросы, темы и даже мотивация совершенно разные.

Получается, для каждого из них нужна будет своя школа. Или всё же не совсем?

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Каждый раз, переходя на новый этап жизни или меняя запрос на изучение английского, вы вынуждены заново искать школу, привыкать к незнакомому формату и начинать будто с нуля. Однако EdTech-компании пошли вперёд, создавая целые экосистемы.

Украинская сеть Green Forest Family под одной крышей развивает решения для разных возрастных этапов. Каждая из школ имеет свои особенности в соответствии со своей аудиторией, но все они объединяет методика, коммуникационный подход и эффективные EdTech-решения.

Green Country для раннего фундамента

Школа Green Country рассчитана на детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет. Здесь знания можно получить через постоянную практику, совместные проекты и игры. С помощью концепции «перевёрнутого класса» дети знакомятся с теорией самостоятельно, а урок посвящают живому общению. Группы формируются по принципу «возраст + уровень», ведь занятия со сверстниками и интереснее, и эффективнее. Для большей мотивации за свою активность ученики зарабатывают «кантрики» — внутреннюю валюту школы, которую можно потратить в фирменном магазинчике или даже отдать на благотворительность. Поэтому английский с раннего возраста не так уж сложно превратить в приятную привычку.

Green Forest для свободного общения на любые темы

В Green Forest взрослые приходят с совершенно разными запросами, изучая общий английский в удобном темпе: форматы Light, Standard и Intensive позволяют подобрать ритм под работу и жизнь. А тем, кто хочет заниматься один на один с преподавателем и полностью адаптировать программу под себя, подойдёт формат индивидуального обучения. Помимо основных занятий, на протяжении курса практиковать язык помогают дополнительные занятия с носителями.

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Закреплять знания между уроками студенты могут в интерактивном учебнике Notes by Green Forest, где собраны десятки форматов упражнений — от аудио- и видеообъяснений до интерактивных тестов, карточек для изучения слов и даже ИИ-ассистента, который анализирует произношение и подсказывает, над чем стоит поработать.

YAPPI для роста корпоративных команд

Когда английский становится задачей целой компании, подключается YAPPI — EdTech-провайдер корпоративного английского. В основе обучения лежит программа общего или бизнес-английского, которую дополняют специализированными уроками и профессиональной лексикой в соответствии со сферой деятельности компании — от IT до финансов или производства. Сотрудников, даже если они работают в разных странах, объединяют в группы по уровню знаний и удобному графику, а руководители могут отслеживать прогресс команд через цифровую экосистему yCloud: просматривать посещаемость, успеваемость и учебную аналитику. Таким образом, инвестиции в образование вполне могут превращаться в измеримый результат для бизнеса.

В конечном счёте самое ценное в таком подходе — сама непрерывность. Человек может пройти путь от первых слов в детстве до уверенных переговоров в зрелости, не тратя каждый раз время на поиски и адаптацию к новой среде.

Образование не должно ассоциироваться с конкретным возрастом или дипломом. На сегодняшний день это уже процесс, который сопровождает человека на протяжении всей жизни, меняясь вместе с его целями, профессиями и ролями. И если lifelong learning описывает этот подход, то образовательные экосистемы становятся его практическим воплощением.

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